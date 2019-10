Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit Flucht

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, 30.10.2019, zwischen 14:20 und 17:00 Uhr, wurde ein in der Waldseer Straße geparkter BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug im Rahmen eines Parkvorgangs beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.000EUR geschätzt. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bitte an die Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de.

