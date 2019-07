Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand eines Lüfters; Einbruch in Schulgebäude; Radlerin schwer gestürzt

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Defekter Lüfter

Ein technischer Defekt an einem Badezimmerlüfter ist die Ursache für die Rauchentwicklung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tiefenbachstraße am Montagmorgen. Durch den Alarm eines Rauchmelders aufmerksam gewordene Nachbarn alarmierten gegen 9.30 Uhr die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort kam, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. Wie sich herausstellte war der Lüfter des fensterlosen Badezimmers in Brand geraten und aus der Verankerung auf den Boden gefallen. Dabei verursachte er einen Schwelbrand an einem dort stehenden Wäschekorb. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde durch die offen stehenden Türen die ganze Wohnung mit Rußpartikeln und dem Rauchgasniederschlag verunreinigt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf etwa 8.000 Euro beziffern. (cw)

Plochingen (ES): Einbruch in Schulgebäude

Auf etwa 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter beim Einbruch in eine Schule in der Burgstraße über das vergangene Wochenende verursacht hat. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude. Dort brach er weitere Türen auf und durchsuchte die Räume. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (cw)

Mössingen (ES): Radlerin schwer gestürzt

Schwer verletzt wurde eine 41-jährige Radlerin bei einem Sturz am Montagmittag auf der Landhausstraße. Die Frau war gegen 12.40 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der abschüssigen Landhausstraße in Richtung Gustav-Schöller-Straße unterwegs, als sie kurz vor der Abzweigung zum Freibad aus noch ungeklärter Ursache zu Fall kam. Dabei fiel sie so unglücklich, dass sie trotz ihres Fahrradhelmes so schwere Verletzungen erlitt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell