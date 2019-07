Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streit unter Autofahrern eskaliert (Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Streit unter Autofahrern eskaliert

Völlig eskaliert ist ein Streit unter Autofahrern am späten Samstagabend, gegen 23.50 Uhr, auf dem Gelände einer Tankstelle am Stuttgarter Flughafen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war es im Vorfeld auf der BAB 8 im Bereich der Baustelle bei Merklingen zwischen einem 50-jährigen Fahrer eines 5er BMW und dem 25-jährigen Fahrer eines 3er BMW bereits zu einem Vorfall gekommen. Dabei soll der Ältere nach Ende Baustelle immer noch sehr langsam und trotz freier rechter Spur, weiterhin links gefahren sein. Als der Jüngere seine Absicht zu Überholen durch die Lichthupe ankündigte, soll der Fahrer des 5er BMW mehrfach ohne Grund abgebremst haben. Der 25-Jährige setzte seine Fahrt anschließend auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Flughafen fort. Im Verlauf der Fahrt bemerkte er, dass ihm der andere BMW bis zur Tankstelle folgte. Nachdem beide aus ihren Autos ausgestiegen waren, soll der Ältere den Jüngeren sofort mit einem Faustschlag angegriffen haben. Ein 20-jähriger Mitfahrer im 3er BMW griff schlichtend ein und trennte die beiden Fahrer, wobei es auch hier noch zu einem Gerangel kam. Als sich die beiden Jüngeren wieder zu ihrem Auto begaben, soll sich der 50-Jährige auch in seinen Wagen gesetzt und anschließend mit hoher Geschwindigkeit auf den 25-Jährigen, der bereits an seiner Autotür stand, zugefahren sein. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite außer Gefahr bringen, wobei er leicht verletzt wurde. Der 5er BMW krachte mit so großer Wucht in den 3er BMW, dass der 50-Jährige schwer verletzt wurde. Ein im 5er BMW mitfahrender siebenjähriger Junge blieb zum Glück unverletzt. Der Fahrer musste anschließend von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug geborgen und vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Sie wurden nachfolgend vom Abschleppdienst geborgen. (cw)

Rückfragen ab Montag, 7 Uhr, bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell