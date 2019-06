Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, 8.6.2019, 17.45 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Billigheim-Ingenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ist es am 8.6.2019, gegen 17.45 auf der B38, zwischen Ingenheim und Impflingen gekommen. Ein Pkw musste verkehrsbedingt anhalten, um in einen landwirtschaftlichen Weg einzubiegen. Ein nachfolgender Pkw erkannte dies und hielt ebenfalls an. Die 52-jährige Pkw-Fahrerin des zweiten nachfolgenden Pkw erkannte dies zu spät und fuhr auf die beiden bereits stehenden Pkw auf. Der Fahrer des ersten Pkw erlitt leichte Verletzungen. An allen Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 34000.--EUR

