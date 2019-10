Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vom Fahrrad gerissen und getreten (51/3010)

Speyer (ots)

30.10.2019, 18:35 Uhr

Am Mittwoch gegen 18:35 Uhr kam es in der Spaldinger Straße auf Höhe der Skaterbahn zu einem handgreiflichen Streit zwischen drei Männern und einem Ehepaar, dass mit ihren Rädern auf dortigem Radweg in Richtung Birkenweg unterwegs war. Die 27-jährige Radfahrerin klingelte bei Erreichen der Gruppe, um diese darauf aufmerksam zu machen, dass sie auf dem Radweg stehen. Daraufhin ergriff einer der Männer die Frau und riss sie vom Fahrrad. Danach traten die Männer mehrfach auf die Frau ein. Dem 26-jährige Ehemann der Geschädigten war es nicht möglich, ihr zur Hilfe zu kommen, da er von den Tätern festgehalten wurde. Beim Hinzutreten eines Unbeteiligten ließen die Täter von der Geschädigten ab und entfernten sich zu Fuß. Die Tatverdächtigen im Alter von 19, 28 und 30 Jahren konnten im weiteren Verlauf durch die Polizei ermittelt und als Beschuldigte belehrt werden. Da sich einer der Beschuldigten, der 28-Jährige, auch den Polizeibeamten gegenüber weiterhin aggressiv und aufbrausend gebar, wurde dieser letztlich in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

