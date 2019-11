Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - wechselseitige Körperverletzung bei einer Taxifahrt (01/0111) 01.11.2019, 01:15 Uhr

Speyer (ots)

Auf einer Taxifahrt kam es aufgrund unterschiedlicher Ansichten zur Fahrweise zum Streit zwischen zwei Fahrgästen und dem Taxifahrer. Als das Taxi stand, stiegen alle drei Beteiligten aus. Ein Fahrgast packte den Taxifahrer an seinem Oberteil und äußerte seinen Unmut. Als der Taxifahrer ebenfalls unmütig wurde, schlug ihn der andere Fahrgast mit der Faust. Die Fahrgäste liefen davon und wurden durch den Taxifahrer kurz danach erneut angehalten. Nun schlug und trat der Fahrer nach einem der Fahrgäste. Anschließend wurde die Polizei verständigt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden durch die Polizisten eingeleitet und die Parteien beruhigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell