Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung- Zwei Räuber gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Räubern. Die unbekannten Tatverdächtigen beraubten am Samstag, 22. Februar einen 19-Jährigen, nachdem sie ihn auf der Südstraße in Hamm in einer Diskothek kennengelernt hattten. Gemeinsam verließ man die Lokalität und kauft an einem Kiosk im Stadtgebiet alkoholhaltige Getränke ein. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof lockten die Tatverdächtigen den Geschädigten in eine dunkle Ecke, wo einer der Tatverdächtigen eine Bierflasche auf dem Kopf des Geschädigten zerschlug. Anschließend entwendeten sie dem bewusstlosen und schwer verletzten 19-Jährigen sein Mobiltelefon sowie die Geldbörse. Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb) Hier geht es zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-schwerer-raub

