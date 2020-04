Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachfahndung: Wer kann Hinweise zu diesem Zahnarzt-Koffer geben?

Hamm-Mitte (ots)

Ein silberner Aluminiumkoffer mit Zahnarztutensilien stellte einen ungewöhnlichen Fund am 26. März 2020 an der Schillerstraße in Hamm dar. Die Polizei sucht nun mit Hilfe von Fotos nach Zeugen und Hinweisen.

Der Koffer wurde gegen 15.55 Uhr sichergestellt. Der Eigentümer ist bisher nicht bekannt. Es besteht der Verdacht, dass der Koffer aus einer Straftat stammt. Können Sie Hinweise in der Sache geben? Dann rufen Sie uns bitte unter 02381 916-0 an. (lt)

Bilder des Koffers sowie des Kofferinhalts finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/hamm-sichergestellte-gegenstaende

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

