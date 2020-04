Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Dieb täuscht Einkaufshilfe in der Corona-Krise vor

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein dreister Dieb täuschte am Dienstag, 14. April, seine Hilfsbereitschaft vor und erbeutete Bargeld.

Bereits am Donnerstag, 9. April, bot der Unbekannte einem 78-jährigen Senior an einem Discounter am Bockumer Weg seine Hilfe an und trug ihm die Einkäufe nach Hause. Für weitere Unterstützung in der Corona-Krise fragte der vermeintliche Helfer nach der Telefonnummer seines späteren Opfers.

Am Dienstag, 14. April, kontaktierte der Unbekannte den Senior dann telefonisch und bot erneut seine Hilfe beim Einkauf an. Der 78-jährige stimmte zu, so dass er den Tatverdächtigen daraufhin gegen 14.50 Uhr in seine Wohnung am Bockumer Weg ließ.

Hier lenkte er den Geschädigten ab und nahm in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus dessen Geldbörse. Unter dem Vorwand, die Toilette benutzen zu müssen, verschwand er mit der Beute aus der Wohnung.

Der Gesuchte ist 25 bis 30 Jahre alt, spricht akzentfrei deutsch, ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine schlanke, sportliche Statur und volles, blondes Haar. Zur Tatzeit trug er einen grauen Jogginganzug, Einweghandschuhe und einen Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

