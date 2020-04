Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Renault nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Am Dienstag, 14. April, wurde ein Seat gegen 13.10 Uhr auf dem Caldenhofer Weg beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Ein schwarzer Renault Kombi soll im Vorbeifahren den Außenspiegel des Seats beschädigt haben. Der Sachschaden wird auf zirka 350 Euro geschätzt. Anschließend habe sich das Fahrzeug in Richtung der Straße An der Ahse entfernt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

