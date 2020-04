Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Büroräume des ASB Hamm

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag, 11. April, 20.30 Uhr und Sonntag, 12. April, 6.30 Uhr, in die Büroräume des Arbeiter-Samariter-Bundes an der Chemnitzer Straße ein. Die Tatverdächtigen drangen über ein Kellerfenster in das Gebäude ein, hebelten dort Bürotüren auf und durchsuchten sämtliche Büroräume und Schränke. Mit zwei kleinen Tresoren als Beute flohen die Täter. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell