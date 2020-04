Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgemeldung zur Pressemitteilung vom 12.04.2020 "Täter bei Einbruch in Imbiss gestellt"

Hamm-Pelkum/Herringen (ots)

Gegen den 38-Jährigen, der am Samstag, 11. April, nach dem Einbruch in einen Imbiss noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden konnte, ordnete das Amtsgericht Hamm am Sonntag die Untersuchungshaft an. Der Mann steht ebenfalls im Verdacht, in der Nacht auf Samstag, 11.April, bei einem weiteren Einbruch einen BMW vom Gelände eines Autohandels an der Spenglerstraße entwendet zu haben. Der 38-Jährige ist bereits wegen Eigentumsdelikten erheblich in Erscheinung getreten und wurde erst am 2. April aus der Haft entlassen.(hei)

