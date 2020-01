Polizei Essen

POL-E: Essen: Schwerer Verkehrsunfall mit LKW endet tödlich - 1. Folgemeldung - Zeugen dringend gesucht

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: An der Grillostraße kam es am Morgen des 14. Januar gegen 7:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger ums Leben kam - wir berichteten am selben Tag. Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4491486.

Das Verkehrskommissariat 1/VU-Aufnahmeteam sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Rangiervorgang machen können, bei dem der 19-jährige Beifahrer offenbar unter die Räder des LKW geriet und tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich vor Ort Ersthelfer befunden, die vermutlich aus dem nachfolgenden Verkehr herbeieilten. Diese werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ SyC

