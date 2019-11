Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einbruch in Wohnhaus

Pfaffen-Schwabenheim (ots)

Am 23.11.19 um 19:48 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchalarm in ein Haus in der Schulstraße in Pfaffen-Schwabenheim gemeldet. Es stellte sich heraus, dass tatsächlich in das Haus eingebrochen worden war. Mehrere Schubladen und Schränke waren durchwühlt worden. Es fehlte zum Glück nichts. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolglos. Die Polizei Bad Kreuznach bittet darum, ihr verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0671/8811-0 zu melden.

