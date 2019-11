Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Frau verletzt einen Polizeibeamten durch einen Tritt

Bad Kreuznach (ots)

Am 23.11.19 gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei Bad Kreuznach zu einem Anwesen in der Richard-Wagner-Straße in Bad Kreuznach gerufen. Eine 35 jährige Frau würde dort ihren Vermieter und ihre Nachbarn anschreien. Eine Stunde zuvor hatte sie bereits an dem Anwesen eine Sachbeschädigung begangen. Die Frau stürmte bei Eintreffen der ersten Streife direkt auf die Beamten zu und beleidigte diese heftig. Im weiteren Verlauf des Einsatzes trat sie einem der eingesetzten Polizeibeamten ans Schienbein. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Die Frau wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte sie immer wieder die eingesetzten Beamten. Ein von ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: PIbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell