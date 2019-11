Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Hackenheim, Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 13.11.2019 kam es in der Zeit von 11.30 - 12.20 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Hackenheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Morgen/Vormittag gewaltsam Zugang zu dem Anwesen und erbeuteten Schmuck, Geschirr und Silbersteck für mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum am Tatobjekt oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Wer kann Hinweise zu einem möglichen Tatfahrzeug geben? Wurden die Personen/das Fahrzeug im Vorfeld oder im Nachgang der Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

