Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Imbisswagen in Bad Kreuznach entwendet

Bad Kreuznach - Bosenheimer Straße (ots)

Bereits am 08.11.2019 zwischen 08 und 15:45 Uhr wurde vom Parkplatz eines Baumarktes in Bad Kreuznach in der Bosenheimer Straße von unbekannten Täter ein Imbisswagen entwendet. Der Wagen war mit einem sogenannten Kupplungsschloss gegen Diebstahl gesichert. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Wer Hinweise zum Verschwinden des Imbisswagens geben kann oder in den letzten Tagen einen solchen Wagen zum Verkauf angeboten bekommen hat, möge sich bitte mit der Polizei unter der Telefonnummer 0671-8811100 oder 0671-8811101 in Verbindung setzten.

