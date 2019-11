Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl mit anschließender Körperverletzung

Bad Kreuznach (ots)

Am 11.11.19 gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Diebstahl in einer Gaststätte in der Straße Riegelgrube in Bad Kreuznach. Der geschädigte Gastwirt ertappte den Täter und verfolgte diesen auf die Straße. Hier versuchten mehrere Autofahrer den Flüchtenden erfolglos zu stoppen. Der Täter entledigte sich auf der Flucht zumindest eines Teils der Beute. Der Gastwirt konnte den Mann schließlich stellen. Hierbei schlug der Täter den Gastwirt mit einem unbekannten Gegenstand. Dem Mann gelang anschließend die Flucht. Der Gastwirt wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die Polizei Bad Kreuznach bitte Zeugen des Vorfalles (insbesondere die Autofahrer) sich bei ihr unter der Telefonnummer 0671/8811-0 zu melden.

