Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Unbekannte zahlen mit Falschgeld - Fotofahndung - 2. Folgemeldung - Mann ebenfalls identifiziert

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Am 8. Oktober 2019 sollen zwei Unbekannte versucht haben, mit einem falschen 100-Euro-Schein an einem Kiosk an der Dahlhauser Straße zu bezahlen. Wir berichteten am 20. Januar. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4497429)

Nachdem die abgelichtete Frau bereits vorgestern (21. Januar) aufgrund eines Zeugenhinweises identifiziert werden konnte, hat sich der Mann gestern (22. Januar) selbst gestellt. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung sowie der Medien und bittet, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./ SyC

