Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Unbekannte zahlen mit Falschgeld - Fotofahndung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Am 8. Oktober 2019 sollen zwei Unbekannte versucht haben, mit einem falschen 100-Euro-Schein an einem Kiosk an der Dahlhauser Straße zu bezahlen.

Die unbekannte Frau und ihr Begleiter bestellten eine Packung Zigaretten und eine Flasche Bier und händigten dem Verkäufer die falsche Banknote aus. Weil dieser jedoch die Fälschung bemerkte, verließen die beiden Unbekannten den Kiosk ohne Wechselgeld.

Während ihres Aufenthaltes im Kiosk wurden beide gefilmt. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern aus diesem Film nach den Tatverdächtigen. Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der beiden Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell