POL-E: Essen: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck - Polizei sucht Zeugen

45147 E.-Holsterhausen: Am Freitagnachmittag (17. Januar) hat ein als Wasserwerker getarnter Trickbetrüger Schmuck in der Wohnung einer Seniorin in der Asthöwerstraße erbeutet.

Der Unbekannte klingelte gegen 15.30 Uhr bei der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Da es einen Rohrbruch im Haus gebe, bat er um Zutritt zum Badezimmer, um dort den Wasserdruck zu kontrollieren. Damit seine beiden Komplizen unbemerkt in die Wohnung eintreten konnten, um diese nach Wertsachen zu durchwühlen, forderte er die ältere Dame auf, den Duschkopf zu halten. Als die Mieterin misstrauisch wurde und den falschen Wasserwerker aufforderte zu gehen, bemerkte sie die Komplizen. Daraufhin flohen die drei Männer in unbekannte Richtung. Die Seniorin stellte fest, dass ihr Schmuck fehlte und das Telefonkabel aus der Buchse gezogen worden war.

Die drei Unbekannten sollen circa 30 bis 40 Jahre alt sein und südländisch aussehen. Sie waren schwarz gekleidet und trugen einen schwarzen Bart. Einer der Drei war eher schlank, ein anderer hatte eine korpulente Statur. Zudem trug einer der Männer eine schwarze Kappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auffälliges an der Asthöwerstraße beobachtet haben, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

