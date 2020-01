Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt 59-Jährige - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Essen (ots)

45355 E.-Bochold: Eine 59-jährige Essenerin erhielt am Samstag, 18. Januar, gegen 16 Uhr, einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, der vorgab, an ihrem Computer Updates durchführen zu müssen. Im Laufe des Telefonates erfragte er Passwörter und Kontonummern von der 59-Jährigen und tätigte mehrere Überweisungen mithilfe der erlangten Daten. Möglicherweise hat er auch eine Schadsoftware auf den Computer der Essenerin installiert. Nachdem sie das Telefonat beendet hatte, bekam die 59-Jährige offenbar Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Geschehenen und ließ sämtliche Konten sperren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Anrufer sprach mit englischem Akzent. Die Polizei warnt vor derartigen betrügerischen Anrufen. Geben Sie niemals Passwörter, Bankdaten oder andere vertrauliche Daten an Unbekannte weiter! Microsoft ruft Kunden wegen Updates nicht an. Sollten Sie einen verdächtigen Anruf bekommen, beendeten Sie das Telefonat! /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell