Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Kriminalpolizei ermittelt nach Schlägerei und Messerangriff

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Heute Morgen (19. Januar, 1:05 Uhr) meldeten mehrere Zeugen eine Schlägerei zwischen zwei Männern vor einem Café auf der Eppinghofer Straße. Dabei sollte einer der Männer auch ein Messer eingesetzt haben. Sofort alarmierte Streifenwagen trafen auf der Eppinghofer Straße auf eine Vielzahl von Schaulustigen und einen 20-jährigen Mülheimer. Dieser wies eine Schnittverletzung am Körper auf, welche durch Rettungskräfte versorgt wurde. Nach ambulanter Behandlung wurde der Mülheimer aus dem Krankenhaus entlassen. Zeugen teilten den Beamten mit, dass der Angreifer in ein Fahrzeug gestiegen und in Richtung Innenstadt geflüchtet sei. Fahndende Beamten entdeckten dieses Fahrzeug und nahmen den mutmaßlichen Angreifer (21) fest. Warum die beiden Männer in Streit geraten sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 21-jährige Angreifer wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (ChWi)

