Polizei Essen

POL-E: Essen: Alkoholisierter, führerscheinloser Unfallfahrer fährt mit gestohlenem Fahrzeug gegen einen Hydranten - Polizei muss flüchtenden Fahrer gewaltsam zu Boden bringen

Essen (ots)

45127 E-Innenstadt: Viel Arbeit hatten Polizeibeamte der Wache Mitte gestern Mittag (18. Januar) mit einem 36-jährigen polizeibekannten Mann, der alkoholisiert und ohne Führerschein mehrere Unfälle mit einem kurz zuvor gestohlenen Fahrzeug verursachte. Der 36-jährige war erst am selbigen Tag aus einer Haftanstalt für einen Hafturlaub entlassen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete er dem Bruder (32) einer Freundin (31) dessen Fahrzeugschlüssel sowie dessen Renault und begab sich anschließend von Dortmund nach Essen. Dort verursachte er gegen 19:42 Uhr zunächst einen Unfall auf der Akazienallee, Ecke Am Handelshof, als er entgegengesetzt der Einbahnstraße gegen einen geparkten BMW fuhr und daraufhin flüchtete. Zwei Zeugen beobachteten den Unfall und meldeten der Polizei einen Teil des abgelesenen Kennzeichens. Die auf der Anfahrt befindlichen Beamten entdeckten auf der Friedrich-Ebert-Straße das gesuchte Fahrzeug, das entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gegen einen Hydranten gefahren ist. Eine unmittelbar hinter dem Hydranten befindliche Zeugin (34) hatte großes Glück, da der Hydranten einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhinderte. Als die Beamten den Fahrzeugführer ansprachen, flüchtete dieser über den Beifahrersitz fußläufig davon, konnte aber nach kurzer Nacheile mittels Eingriffstechniken zu Boden gebracht werden. Er sperrte sich vehement, beleidigte und bedrohte die Beamten und versuchte sie, trotz Handfesseln, anzugreifen. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme an. Der 36-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell