Polizei Bochum

POL-BO: Kindergarten und Vereinsheim aufgebrochen

Herne (ots)

Ein Kindergarten und ein Vereinsheim in Herne war in der Zeit zwischen dem 27. und 28. Februar (19-7 Uhr) das Ziel von Einbrechern. Durch ein Fenster drangen die Kriminellen gewaltsam in einen städtischen Kindergarten an der Horsthauser Straße 169 ein. Auf gleiche Weise verschafften sie sich auf Zugang zu einem Vereinsheim an der Horsthauser Straße 163. Zur Tatbeute liegen bislang noch keine Informationen vor. Das Bochumer Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dort bittet man zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

