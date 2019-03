Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Imbiss und Tabakgeschäft

Einen Einbruch in einen Imbiss und ein Tabakgeschäft an einem Supermarkt verzeichnete die Kripo am gestrigen 28. Februar in Bochum-Wattenscheid. Unbekannte Kriminelle drangen in der Zeit zwischen dem 27. und 28.02. (22-3.30 Uhr) von außen gewaltsam in einen Imbiss eines Supermarktes an der Ottostraße ein. Von dort gelangten sie auch in einen angrenzenden Tabakwarenladen. Sie entwendeten Bargeld und Tabakwaren. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Das Bochumer Kriminalkommissariat 34 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dort bittet man zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

