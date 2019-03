Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190315.9 Lunden: Resthof brennt komplett nieder

Lunden (ots)

Am heutigen Morgen ist ein leerstehender Resthof in Lunden aus nicht geklärter Ursache in Flammen aufgegangen und nahezu komplett niedergebrannt. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Gegen 07.24 Uhr kam es zu einem Feuer in einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Drift. Bei Eintreffen mehrerer Freiwilliger Feuerwehren stand der Dachstuhl des Objektes bereits in Flammen. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 300.000 Euro belaufen. Die Besichtigung des Brandortes durch die Brandermittler findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen bisher nicht vor. Die Ermittlungen in der Sache hat die Kripo Heide übernommen.

