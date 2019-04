Polizeidirektion Neumünster

Elsdorf-Westermühlen

Kreis RD-ECK - Feuer in Senioreneinrichtung

Eldsorf-Westermühlen / Kreis RD-ECK (ots)

190416-2-pdnms Feuer in Senioreneinrichtung

Elsdorf-Westermühlen / Kreis RD-ECK. Ein Wohnungsbrand in einer Senioreneinrichtung (betreutes Wohnen, vier Wohneinheiten) wurde Montagabend (15.04.19) gegen 21.45 Uhr aus dem Forstweg gemeldet. Die Bewohnerin (81) der brandbetroffenen Wohnung alarmierte die Einsatzkräfte und verließ selbstständig die Wohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Wohnung in voller Ausdehnung. Die 81-Jährige wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in die Imlandklinik nach Rendsburg gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Wohneinheiten konnte nicht verhindert werden. Alle Bewohner verließen das Gebäude rechtzeitig und kamen zunächst anderweitig unter. Die Kriminalpolizei Rendsburg führt die Ermittlungen zur Brandursache. Die Beamten gehen von einem technischen Defekt aus. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.

Sönke Hinrichs

