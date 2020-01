Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber überfällt Bäckerei mit Schusswaffe - Raubdezernat hat die Ermittlungen aufgenommen - Zeugensuche

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Das Kriminalkommissariat 31, zuständig für Raubdelikte, ermittelt nach einem bewaffnetem Überfall auf eine Bäckerei heute Mittag (Freitag, 17. Januar) auf der Ahnewinkelstraße. Der Notruf ging bei der Leitstelle um 14:19 Uhr ein. Demnach kam ein dunkel gekleideter Mann in die Bäckerei und bedrohte die Verkäuferin mit einer Schusswaffe. Mit seiner Beute, Bargeld in vermutlich dreistelliger Höhe, flüchtete der Täter daraufhin über die Ahnewinkelstraße in Richtung Gelsenkirchen. Die andauernden Fahndungsmaßnahmen erstrecken sich über die Stadtgrenze hinaus, sodass nicht nur Polizisten aus Essen sondern auch Gelsenkirchener und Bottroper Streifenteams die Suche nach dem Täter unterstützen. Der Räuber soll Mitte 30 sein, hat ein deutsches Aussehen, ist zirka 1,7 Meter groß und trug bei der Tat eine schwarze Jacke sowie eine dunkelgraue Stoffmütze. Zudem hat er einen Drei-Tage-Bart. Zeugen, die den Mann sehen oder Hinweise geben können, rufen direkt den Notruf unter der 110 an. Sprechen Sie den Mann auf keinen Fall an, er ist bewaffnet!

Rettungskräfte versorgten die unter Schock stehende Kassiererin, die nun vom Fachkommissariat vernommen wird. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern an. (ChWi)

