Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Einbruch in Kindergarten Aurich - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Ihlow - Hasen ausgewichen und verunfallt

Altkreis Aurich (ots)

Ihlow - Einbruch in Kindergarten: Zwischen Freitag, 13.09.2019, und Montagmorgen, 16.09.2019, brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in Ihlow, Kornstraße, ein. Die Täter hatten mit einem Stein ein Fenster eingeworfen und waren dadurch in das Gebäude gelangt. Die Täter durchsuchten die Räume und das Büro. Über erlangtes Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen: Auf der Dornumer Straße in Aurich (außerhalb geschlossener Ortschaft) kam es gegen 09.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Einmündung der Straße An den Kiesgruben kam dabei die 47-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes aus bisher nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihr ein PKW Peugeot entgegen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich seitlich und wurden dadurch beschädigt. Der 74-jährige Fahrer des Peugeot und seine 69-jährige Beifahrerin sowie die Mercedesfahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Dornumer Straße war in Höhe der Unfallstelle für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Ihlow - Hasen ausgewichen und verunfallt: Am Montagmorgen, 16.09.2019, wich gegen 08.00 Uhr der 24-jährige Fahrer eines VW Passat in Ihlow auf der Westersander Straße einem querenden Hasen aus. Dabei kam das Fahrzeug gegen einen linksseitig stehenden Baum und wurde nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 4.000,- EUR geschätzt. Zudem wurde der Fahrer leicht verletzt.

