Polizei Essen

POL-E: Essen: Drei Festnahmen nach Bedrohung

Essen (ots)

45138 E.-Südostviertel: In der Manteuffelstraße kam es heute Morgen (20. Januar) zu einem größeren Polizeieinsatz - zuvor war gegen 5 Uhr in der Leitstelle ein Notruf wegen einer Bedrohung eingegangen.

Ein 36-Jähriger hatte im Notruf gemeldet, dass er soeben in einer Wohnung in der Manteuffelstraße von einem Mann (38) mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Gegen 8 Uhr erfolgte der Zugriff von Spezialeinheiten. In der betroffenen Wohnung wurden neben dem 38-Jährigen noch zwei weitere Männer (23,28) angetroffen, die vorläufig festgenommen wurden. Zudem wurde ein schusswaffenähnlicher Gegenstand sichergestellt. Ob es sich hierbei um die bei der mutmaßlichen Bedrohung eingesetzte Waffe handelt, wird aktuell ebenso ermittelt wie der Hintergrund./ SyC

