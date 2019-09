Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person zwischen Rosenhagen und Dewitz

Rosenhagen (ots)

Am 18.09.2019 gegen 08:55 Uhr kam es zwischen den Ortschaften 17349 Rosenhagen und Dewitz zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 53-jährige Pkw-Fahrerin die Ortschaft Rosenhagen in Fahrtrichtung Dewitz. Auf Höhe des Ortsausganges Rosenhagen kam die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Hierbei wurde die Fahrerin in ihrem Pkw Volvo eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Die schwerverletzte Frau wurde anschließend ins Klinikum nach Neubrandenburg eingeliefert. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000EUR.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell