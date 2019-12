Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Begegnungsverkehr

Bonn (ots)

Am 24.12.2019, gegen 06:25 Uhr, befuhr eine 33-jährige PKW-Fahrerin die Bonn-Brühler-Straße aus Richtung Bornheim kommend in Fahrtrichtung Dransdorf. An der Kreuzung Herseler Weg beabsichtigte sie nach links abzubiegen und missachtete hierbei den Vorrang einer ihr entgegenkommenden 62-jährigen PKW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin schwer und die Unfallgegnerin leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden mittels Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. (HM)

