POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - Unbekannter hinterlässt Sachschaden von 5.000 Euro

Bad Herrenalb (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterließ in der Zeit zwischen Dienstag, 21:00 Uhr und Mittwoch, 05:45 Uhr einen Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn des Aschenhüttenwegs ab und prallte in der Folge gegen das Brückengeländer des Bad Herrenalber "Aschenbaches". Obwohl der Verursacher den Schadenseintritt bemerkt haben müsste, entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07051 1610 an das Polizeirevier Calw.

