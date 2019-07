Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Amtsgericht nach Bombendrohung geräumt

Karlsruhe (ots)

Nach einer Bombendrohung wurde das Amtsgericht Bruchsal am Mittwochmorgen geräumt und durchsucht. Kurz vor 07.00 Uhr wurde die Polizei von der Drohung informiert. In der Nacht wurden dem Amtsgericht mehrere E-Mails in serbokroatischer Sprache zugesandt. In einem dieser E-Mails drohte der Verfasser mit der Zündung einer Bombe im Gebäude. Das Amtsgericht wurde mit mehreren Streifen abgesperrt und geräumt. Eine Durchsuchung mit zwei Polizeidiensthunden ergab keine Hinweise auf verdächtige Gegenstände im Gebäude. Die Ermittlungen zum Verfasser der Schreiben dauern an. Vorsorglich werden am Amtsgericht verstärkte Zugangskontrollen durchgeführt.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell