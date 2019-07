Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Hochwertige Smartphones durch Ablenkung entwendet

Pforzheim (ots)

Mit einer bereits in anderen Regionen festgestellten Masche hat am Dienstag ein Täter-Duo aus einem Telekommunikations-Shop drei Smartphones im Wert von rund 3.250 Euro entwendet.

Einer der Diebe hielt sich gegen 18.40 Uhr geraume Zeit in dem in der Mannheimer Straße gelegenen Geschäft auf, während sein mutmaßlicher Komplize vor dem Eingang wartete. Plötzlich schrie der Komplize laut "der Bus kommt!" und zog damit die Aufmerksamkeit des Personals auf sich. Unterdessen riss der Andere die drei Handys aus der Diebstahlssicherung und rannte mitsamt der Beute aus dem Laden. Beide entfernten sich anschließend in einem schwarzen Pkw Ford Mondeo, dessen Kennzeichen noch abgelesen werden konnte.

Beide Täter sind 20 bis 25 Jahre alt, etwa 160 cm groß, von osteupäischer Erscheinung und tragen schwarzes Haar. Eine nähere Beschreibung liegt von den Dieben nicht vor.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Pforzheim-Nord führt in diesem Fall die weiteren Ermittlungen.

