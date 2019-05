Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 88-jähriger Mann wir am Geldausgebeautomaten Opfer eines dreisten Trickbetrügers

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Opfer eines dreisten Trickbetrügers wurde am Donnerstag gegen 9.40 Uhr ein 88-jähriger Mann am Geldausgabeautomaten einer Bank in der Friedrichstraße. Kurz bevor das Geld aus dem Automaten kam, wurde er von einem Unbekannten an der Schulter angetippt, worauf er sich umdrehte. Der Ma+n zeigte auf einen Fünf-Euro-Schein, der auf dem Boden lag, hob ihn auf und übergab ihn dem 88-Jährigen. Anschließend ging der Unbekannte davon. Als sich das Opfer herumdrehte, war kein Geld im Ausgabeschacht. Am Kundenschalter wurde dem Opfer mitgeteilt, dass der Geldbetrag in Höhe von 1.000 Euro ausbezahlt worden war. Offenbar war es dem Unbekannten gelungen, während der Ablenkung das Geld an sich zu nehmen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 165 - 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, osteuropäisches Aussehen. Er trug helle Kleidung ohne eine Jacke.

Zeugen, denen die Person aufgefallen ist, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

