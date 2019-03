Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (358) Diebstahl von Baustelle in Elangen-Büchenbach - Polizei bittet um Hinweise

Erlangen (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag (15./16.03.2019) haben Unbekannte mehrere Werkzeuge von einer Baustelle im Erlanger Stadtteil Büchenbach gestohlen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 12:30 Uhr (Fr) und 11:00 Uhr (Sa) Zutritt zu einem Lagerraum in der Baustelle an den Häuslinger Wegäckern. Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet worden war, stahlen die Täter insgesamt sechs Werkzeuge im Wert von etwa 4000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen bittet darum, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen über die Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Michael Konrad

