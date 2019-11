Polizeidirektion Bad Segeberg

Bad Segeberg (ots)

Beamte des Polizei-Autobahn-und Bezirksrevier Elmshorn und Bad Segeberg haben am Donnerstag, den 21.11.2019, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr auf der A 20, Rastplatz Kronberg, in Fahrtrichtung Lübeck eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zielrichtung war die Kontrolle des gewerblichen Güter- und Schwerlastverkehrs. Eingesetzt waren insgesamt 12 Beamte/innen.

In den drei Stunden wurden 50 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt wurden 25 Anzeigen nach dem Fahrpersonalrecht gefertigt. Hier wurden hauptsächlich Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Spitzenreiter war hier ein Fahrer aus der Ukraine, den nun ein Bußgeld im 4-stelligen Eurobereich erwartet. Die ersten weihnachtlichen Vorboten mussten sich auch einer Kontrolle unterziehen. In diesem Fall wurden Weihnachtsbäume transportiert. Allerdings waren die Bäume mangelhaft gesichert und das Fahrzeug war zudem um über 15% überladen. Daher wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein LKW wurde mit einer Höhe von 4,10m gemessen. Dies sind 10 cm höher als zulässig. Auch dieses Fahrzeug durfte nicht weiterfahren und es wurde ein Verfahren eingeleitet.

Auch im Bereich der Überladung gab es einen Spitzenreiter. Ein Holztransport wurde mit einem Gesamtgewicht von 50,7 Tonnen gewogen. Zulässig wären 40 Tonnen gewesen. Allerdings war die Ladung so verladen, dass eine Achse um nahezu 30 % überladen war. Insbesondere die Überladung der zulässigen Achslasten schadet den Straßen. Auch diesem Transport wurde die Weiterfahrt untersagt. Hier werden derzeit noch weitere Maßnahmen geprüft.

