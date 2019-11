Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerau, Berliner Damm

Polizei erbittet Hinweise nach Trickdiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 19.11.19, kam es in Ellerau zu einem Trickdiebstahl. Gegen 09:45 Uhr klingelte es an der Tür eines Reihenhauses im Ellerauer Damm. Ein Mann fragte nach Schallplatten, die man ihn überlassen würde. Die Bewohnerin ging daraufhin mit ihm auf dem Dachboden. Hier suchte sich der Mann Platten aus und wollte dann nur schnell einen Karton holen. Als er nicht zurückkam, musste die Bewohnerin feststellen, dass ihr Schmuckkästchen mit diversen Ringen, Ketten und Armbändern entwendet wurde. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 35 Jahre alt, kräftig, zirka 1,70 bis 1,75 m groß, dunkles Baseballcap, schwarze Bomberjacke, dunkle Hose, schwarze Schuhe, große, dunkle Augen, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übergenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wo ist der Mann möglicherweise ebenfalls aufgetaucht? Wer kann Hinweise zu ihm geben?

