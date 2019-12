Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Buxtehuder Zahnarztpraxis ein, Tageswohnungseinbrecher in Moorende

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen in Buxtehuder Zahnarztpraxis ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Buxtehude in der Bleicherstraße in das dortige Ärztehaus gelangt und haben im 1. Obergeschoß die Eingangstür zu einer dortigen Zahnarztpraxis aufgebrochen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten der oder die Täter dann hochwertige medizinische Geräte sowie eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Tageswohnungseinbrecher in Moorende

Am gestrigen Mittwoch haben sich unbekannte Tageswohnungseinbrecher in der Zeit zwischen 14:55 h und 18:35 h in Jork-Moorende im Esteburgring auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhaus begeben und die Terrassentür an der Gebäuderückseite aufgehebelt. Anschließend wurden von dem oder den Täter dann mehrere Räume durchsucht und dabei eine Münzsammlung und Schmuck erbeutet. Anschließend flüchteten der oder die Unbekannten dann unerkannt. Der anrichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-912970.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell