POL-STD: Harsefelder Polizei warnt vor Einschleichdieb der sich als Maler ausgibt

Stade (ots)

Die Ermittler der Harsefelder Polizeistation warnen vor einem falschen Maler, der derzeit in Harsefeld und Umgebung unterwegs ist.

Der Unbekannte hatte sich am Samstag, den 14.12. Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Auf dem Klingenberg" verschafft, indem er angab, Maler zu sein und in der Nachbarschaft zu arbeiten. Er wolle sich nur kurz die Hände waschen und die Toilette benutzen.

Dabei verwickelte er die 81-jährige Geschädigte in ein Gespräch und konnte in einem unbeobachtetem Moment 50 Euro aus einer Geldbörse entwenden.

Ob der Mann bereits an anderen Stellen mit ähnlicher Masche aufgetreten ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen gegen den Einschleichdieb.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 30 Jahre alt - Mittelblonde Haare mit Drei-Tage-Bart - Hagere Gesichtsform - Sprach gutes und klares Hochdeutsch - Trug zur Tatzeit eine weiß/blaue Arbeitshose und eine weiß/blaue Weste die beide mit Farbflecken übersäht waren

Die Polizei rät erneut niemand Unbekannten auch nicht aus Gutgläubigkeit ins Haus zu lassen. Im Zweifelsfall sollte immer die Polizei auch über Notruf 110 informiert werden, damit die Personalien noch an Ort und Stelle überprüft werden können.

Informieren sie auch ihre Nachbarn und Familienangehörigen über diese Vorgehensweise.

Zeugen, die eine verdächtige Person in Harsefeld beobachtet haben auf die die Beschreibung passt, die evtl. selbst in dieser Sache geschädigt wurden oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

