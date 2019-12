Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade, Unbekannte bauen Katalysator aus Transporter aus, Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Buxtehude

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Stade

Am vergangenen Freitag haben sich zwischen 10:40 h und 11:40 h in Stade am Schäferstieg bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Zweifamilienhaus verschafft und Räume im Erdgeschoss und im Kellerbereich durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt die Flucht antreten. Der Gesamtschaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

2. Unbekannte bauen Katalysator aus Transporter aus

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Buxtehude im Bollweg bei einem dort abgestellten Transporter der Marke VW-Crafter fachmännisch den Katalysator demontiert und entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 700 Euro belaufen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Buxtehude

Am gestrigen Sonntagnachmittag sind in Buxtehude in der Stader Straße zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Autoinsassen zum Glück nur leicht verletzt.

Gegen 16:10 h wollte ein 34-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Buxtehude aus der Konrad-Adenauer-Allee kommend nach links in die Stader Straße einbiegen und übersah dabei offenbar einen aus Richtung Gildestraße in Richtung Konrad-Adenauer-Allee entgegenkommenden 54-jährigen Fahrer eines Wohnmobils aus Buchholz. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen und wurden erheblich beschädigt.

Der Wohnmobilfahrer und seine 75-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr Buxtehude rückte mit ca. 30 Feuerwehrleuten an der Unfallstelle an, sicherte die Unfallfahrzeuge ab, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützte die Polizei bei der Verkehrsregelung.

