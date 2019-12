Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fahrradkontrollen in der dunklen Jahreszeit

Stade (ots)

In den vergangenen Wochen wurden an verschiedenen Schulstandorten im Landkreis Stade zwischen 07.15 und 08.15 Uhr, unter dem Motto "Sehen und gesehen werden!" Fahrradkontrollen durchgeführt.

Koordiniert durch den Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Stade, PHK Thomas Mehnen, kontrollierten Beamte der hiesigen Verfügungseinheit, der Polizei Buxtehude und Harsefeld, Mitgliedern der Verkehrswachten Stade und Buxtehude, im Beisein von Lehrer (-innen) der jeweiligen Schulen ca. 550 radfahrende Schüler (-innen).

Hierbei wurden in 155 Fällen Beanstandungen festgestellt. Dies entspricht einer Quote von 28,18 %! Vornehmlich handelte es sich dabei um nicht vorhandene oder defekte Beleuchtungseinrichtungen und um Mängel an den Bremsanlagen.

In den meisten Fällen konnte den Betroffenen gegenüber eine mündliche Verwarnung ausgesprochen werden, in einigen Fällen kam es beispielsweise aufgrund der Vielzahl von Mängeln zu einer gebührenpflichtigen Verwarnung.

Während der Kontrollaktionen wurden sowohl durch Leiter des Straßenverkehrsamtes, Herrn Gerhard Timm, welcher temporär zugegen war, wie auch die o.a. Verkehrswachten, reflektierende Schnappbänder oder Reflexkragen zur Steigerung der Sichtbarkeit an die Radfahrenden überreicht.

Zudem konnten an fünf von sechs Standorten durch eine sogenannte Fahrradwerkstatt kleinere Mängel sofort behoben werden. Die Kosten dafür wurden aus Verkehrssicherheitsmitteln des Landkreises Stade getragen.

Um eine gewisse Nachhaltigkeit erreichen zu können, sind weitere gleich gelagerte Kontrollen geplant.

Gemeinsames Ziel ist, unabhängig von der Verursacherfrage, die Reduzierung von Verkehrsunfällen mit Radfahrerbeteiligung.

Bei Bedarf an Infomaterial rund um das Thema Fahrradsicherheit können Sie gerne Kontakt Herrn PHK Thomas Mehnen, aufnehmen:

thomas.mehnen@polizei.niedersachsen.de 04141/102-108 (ggf. AB)

