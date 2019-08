Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht auf Parkplatz; Esens - Auto auf Parkplatz beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer BMW 5er ist am Dienstag auf einem Parkplatz in Esens beschädigt worden. Vermutlich beim Ausparken touchierte ein anderer Autofahrer den Wagen an der linken Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11:40 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule an der Walpurgisstraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Esens - Auto auf Parkplatz beschädigt

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Dienstag am Herdetor in Esens gekommen. Ein grauer Audi A4 war zwischen 13 Uhr und 15 Uhr auf einem Großparkplatz am Herdetor abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Audi und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell