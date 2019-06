Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - Fahrradgeschäft von Einbrecher heimgesucht

Unbekannte drangen am Mittwochmorgen gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in Nagold ein und entwendete zwei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von mehreren tausend Euro sowie circa 160 Euro Bargeld.

Gegen 03.30 Uhr verschaffte sich der oder die Täter durch Aufbrechen eines Türschlosses Zutritt zum Fahrradgeschäft. Im Innern wurden zunächst mehrere Schubladen geöffnet und das vorgefundene Bargeld mitgenommen. Schließlich nahmen die Langfinger noch zwei hochwertige Fahrräder der Marke Orbea im Gesamtwert von circa 8.000 Euro an sich.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 in Verbindung zu setzen.

