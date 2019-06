Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Versuchter Raub im Vogelpark

Stutensee (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche gingen am Mittwoch, gegen 19:55 Uhr, einen 57-jährigen Mann in einem Vogelpark in der Rheinstraße Ost in Stutensee-Friedrichstal körperlich an. Als der Mann die beiden Unbekannten zur Ordnung ermahnte und er telefonisch die Polizei verständigen wollte, verlangten die Jugendlichen die Herausgabe des Handys des Geschädigten. Als der Mann dies verweigerte, schubste ihn einer der beiden Jugendlichen und der andere übte einen leichten Würgegriff an ihm aus. Dem 57-Jährigen gelang es sich aus dem Griff zu befreien. Auch sein Handy hatte er behalten. Er entfernte sich nun von den Jugendlichen und alarmierte die Polizei. Die beiden Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

