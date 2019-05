Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - 28-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt; Aurich - Außenspiegel beschädigt; Aurich - Auto an der Dieselstraße beschädigt; Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - 28-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem BMW X3 und einem Pedelec ist es am Donnerstagabend in einer Parkplatzausfahrt in Wiesmoor gekommen. Ein 65 Jahre alter Mann aus Wiesmoor fuhr mit einem BMW X3 gegen 17:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße und wollte diesen in Richtung Stadtmitte verlassen. In Höhe der Parkplatzausfahrt wechselte ein 28 Jahre alter Wiesmoorer mit dem Pedelec vor dem BMW-Fahrer nach links, um auf den linksseitigen Fahrradweg zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

Aurich - Außenspiegel beschädigt

Ein schwarzer VW Multivan ist am Freitagmorgen in Aurich beschädigt worden. Zwischen 7:30 Uhr und 8:45 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer vermutlich gegen den Außenspiegel an der Fahrerseite des VW Multivan. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der beschädigte Transporter war zu dem Zeitpunkt an der Julianenburger Straße in Richtung Fischteichweg, hinter der Einmündung Hasseburger Straße, auf dem Seitenstreifen geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Auto an der Dieselstraße beschädigt

Ein Toyota Verso ist am Mittwoch an der Dieselstraße in Aurich beschädigt worden. Zwischen 5:15 Uhr und 13:30 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Toyota war auf einer Grünfläche an der Dieselstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein weißer Skoda Superb ist am Donnerstag in Aurich beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Wagen hinten links an der Heckschürze. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Skoda war zum Tatzeitpunkt zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr am Grünen Weg auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

