Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Einbruch in Wohnhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Esens - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in Esens in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Haus in der Sara-Oppenheimer-Straße und entwendeten unter anderem einen Computer und eine E-Gitarre. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04971 92718110 entgegen.

