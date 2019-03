Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Roter Mazda entwendet - 25.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Dresdener Ring 13.03.2019, 16.00 - 18.00 Uhr

Einen roten Mazda MX 5 haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr im Dresdener Ring entwendet. Der 49 Jahre alte Eigentümer hatte seinen gerade einmal zwei Jahre altes Fahrzeug auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor seinem Wohnhaus ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Durch den Diebstahl ist dem 49-Jährigen ein Schaden von insgesamt 25.000 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitte um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell